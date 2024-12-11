وزير العدل: لتفعيل عمل الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا والمساعدة على تأمين ما تحتاجه ماديا ولوجستيا

شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري على ضرورة تفعيل عمل الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا، والمساعدة على تأمين ما تحتاجه ماديا ولوجستيا.
وكان الخوري قد التقى، في مكتبه، وفدا من الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا وممثلة لجنة الأهالي وداد حلواني، في حضور ضابط الاتصال في وزارة العدل القاضي أيمن أحمد ، وتم البحث في مستجدات الملف.
واتفق المجتمعون على "ضرورة الإسراع في تشكيل خلية الازمة التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء وضرورة توحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك بين جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية ذات الصلة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً ولجنة المعتقلين".
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