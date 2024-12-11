ترامب: سيتعين على السوريين أن يدافعوا عن أنفسهم لأننا لسنا منخرطين هناك وكذلك فرنسا

أشار الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، في حديث لمجلة "باري ماتش" الفرنسية، الى أنه "سيتعين على السوريين أن يدافعوا عن أنفسهم لأننا لسنا منخرطين هناك وكذلك فرنسا"، معتبراً أن "الأولوية الآن حل مشكلة أوكرانيا مع روسيا لأن هناك خسائر بشرية لا تصدق".
ورأى ترامب، أن "الشرق الأوسط مهم لكنني أعتقد أن إدارته أقل صعوبة من إدارة أوكرانيا وروسيا".
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