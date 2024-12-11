نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن تحقيق وكالة الطاقة الذرية في أنشطة الأسلحة النووية السورية المحتملة توقف بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد. وفي حين أشار إلى أنه مع رحيل الأسد يواجه مفتشو الوكالة تأخيرا جديدا وحالة من عدم اليقين، رأى أن "غياب إدارة حكومية فاعلة يعرض المواد النووية السورية للنهب في أماكن كمركز "الحجار" للأبحاث النووية".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مع رحيل الأسد يواجه مفتشو الوكالة تأخيراً جديداً وحالة من عدم اليقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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