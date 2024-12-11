وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا وألحقنا ضررا كبيرا بأذرع إيران في غزة ولبنان وسوريا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أننا "دمرنا وألحقنا ضررا كبيرا بأذرع إيران في غزة ولبنان وسوريا".
وفي وقت سابق، اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى "أننا نضرب أعداءنا بقوة ونكبدهم أثمانا باهظة جدا ونقوم بتفكيك محور الشر الإيراني"، لافتا الى "اننا نخوض حربا على 7 جبهات وربما أضيفت أخرى ونأمل ألا تفتح جبهات قتال جديدة".
ولفت نتانياهو، في تصريح مصور أمس، الى اننا نريد علاقات سليمة مع النظام الجديد في سوريا، ولكن في حال سمح هذا النظام لإيران بالتواجد في سوريا ونقل السلاح لحزب الله فإن هذا النظام سيدفع ثمنا باهظا.
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