إدارة العمليات العسكرية في سوريا: إلغاء حظر التجوال في دمشق وريفها

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، عن "إلغاء حظر التجوال في دمشق وريفها".

وكانت قد ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن "الفصائل السورية قد أعلنت فرض حظر التجوال في العاصمة دمشق اعتبارًا من اليوم الأحد، من الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي حتى الخامسة من صباح اليوم التالي".

وفي صباح اليوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول، شهدت سوريا سقوط نظام الرئيس بشار الأسد رسميًا، حيث أعلنت الفصائل المسلحة سيطرتها على دمشق، وأفاد رئيس الحكومة السورية بأنهم "مستعدون للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب".