وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن يتوجه اليوم إلى الأردن وتركيا لبحث الوضع في سوريا

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إلى الأردن ثم إلى تركيا لبحث الوضع في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الخارجية الأميركية.
وفي محادثات الخميس المقررة في مدينة العقبة على البحر الأحمر وبعدها بيوم في أنقرة، "سيؤكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لعملية انتقالية شاملة بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة وممثلة" للجميع، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
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