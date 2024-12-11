الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل للانسحاب من منطقة الجولان واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل الى الانسحاب من منطقة الجولان واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها"، لافتةً الى أننا "نجدد دعمنا الكامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك بالجولان وندعو للحفاظ على سلامتها".

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