شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف": من حق الزوج إرسال عدد غير محدد من إنذارات الطاعة لزوجته.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات للطاعة والتعويضات"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا محكمة محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإلزام الزوجة بدفع تعويض 5 ألاف جنيه لزوجته بسبب توجيهه عدد 6 إنذارت للدخول في طاعته بسوء قصد وبنية الأضرار بها مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، والقضاء مجددا بعد طلاقها برفض الدعوى، وإرساء مبدأ قضائيا جديدا ينص على: "من حق الزوج إرسال العديد من انذارات الطاعة، فالمشرع لم يقصرها على عدد محدد"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 110 لسنة 2024 مدنى مستأنف المنزلة.

ولما كان الثابت للمحكمة أن المستأنف قد استعمل حقه المخول له في قانون الأسرة المشار إليه بعاليه في توجيهه للإنذارات موضوع الدعوى للمستأنف ضدها للدخول في طاعته الزوجية، وأن المشرع لم ينص على عدد معين من الانذارات التي يجب على الزوج عدم تجاوزها لدعوة زوجته للدخول في طاعته، بل هذا الأمر هو حق مكفول له من قبل المشرع دون التقيد بعدد معين من الإنذارات أو مدة زمنية فاصلة بينهم، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المستانف بانتفاء قصد الكيدية والنيل والنكاية بالمستأنف ضدها، ولما كان دور المحكمة يقتصر على بحث ما يقدم إليها من مستندات ومقيدة في بحثها للدعوى بطلبات الخصوم فلا التزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"إنذار الطاعة" بين الحق والتعويض.. الإستئناف تحسم صراع زوجين حول 6 إنذارات طاعة.. محكمة أول درجة تلزم الزوج بتعويض لزوجته يقدر بـ5 ألاف جنيه الإنذارات.. وتستند على إزعاجها والإضرار بها ماديا وأدبيا

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