شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة يشيد بموقف مصر تجاه الأحداث السورية ودعم أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الريادة برئاسة كمال حسنين، دعمه الموقف الرسمي المصري بشأن الأحداث السورية مثمناً دور مصر فى دعم وحدة الأراضي السورية وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي وسيادتها، ورفض أي محاولات لتقسيم سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد رئيس حزب الريادة، على أهمية الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها من الانهيار والتفكك، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار سوريا والمنطقة ككل.

وأوضح كمال حسنين أن انهيار مؤسسات الدولة السورية سيؤدي إلى فراغ سياسي وأمني يعزز انتشار الجماعات الإرهابية ويُفاقم الأزمة الإنسانية، كما يجب الحفاظ على المؤسسات الوطنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للشعب السوري، ومنع أي فراغ يؤدي إلى تدهور الأوضاع.

وأشاد رئيس حزب الريادة، بيان مصر بالإدانة باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها مؤكدا أن هذا يعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.