شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تبدأ مناقشه مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، حيث سيتم مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وكانت اللجنه قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومه وممثلي الوزارات .

وتضمنت المذكرة الايضاحية، لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.

وأكدت المذكرة، ضرورة العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.