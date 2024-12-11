افادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة الماضية: محافظة بيروت - إستمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض في محلة البسطة الفوقا للعثور على مواطنة لا تزال ضمن عداد المفقودين. ضاحية بيروت الجنوبية - إخماد حريق منبعث من تحت ركام أحد المباني المدمرة وراء مطعم خليفة في حارة حريك جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة. محافظة الجنوب - انتشال أشلاء شهداء من تحت الانقاض في بلدة شمع. خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في شحيم، دير الحرف(٢)، حاصبيا، كيفون ورأس المتن".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة: إستمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض في البسطة الفوقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.