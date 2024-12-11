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هل تكفي محاولات بايدن لدعم أوكرانيا
تحاول أوكرانيا وحلفاؤها في إجراء تغيير يمكنها من الصمود ضد أي تغييرات قد يجلبها الرئيس المنتخب على السياسة الأميركية في الحرب...
ماسك يحذر الجمهوريين من اعتراض طريق ترمب
وجه إيلون ماسك خلال زيارته الأخيرة إلى الكونجرس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، تحذيرًا للجمهوريين الذين لا يوافقون على خططهم...
محتجون يهاجمون نتنياهو ويصفونه بوزير الجريمة
تجمع العشرات من المحتجين المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارج قاعة المحكمة، ورفعت لافتة خارج المحكمة كتب عليها...
تحديات تواجه الدولة السورية الحديثة
بدأت التحديات تظهر بالمرحلة الانتقالية في سوريا، ولكن أجمع الخبراء على ضرورة أن تتمحور هذه المرحلة حول ضرورة بناء دولة حديثة تعتمد...
ولي العهد والرئيس الكندي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.وجرى خلال...
الدفاع المدني السوري: انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية
يعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا...
مخاوف صحية من ثوران بركان الفلبين
أجبر عمود من الرماد الساخن والغازات يصل ارتفاعه إلى ثلاثة كيلومترات (1.8 ميل) السكان على البحث عن مأوى بعد ثوران بركان في الفلبين.ولم...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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