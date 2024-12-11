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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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