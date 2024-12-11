استشهاد فلسطيني وإصابة صياد في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني، وأصيب صياد بجروح خطيرة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال على خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب صياد فلسطيني بنيران بحرية الاحتلال في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع، وصفت جراحه بالخطيرة.

كما أشارت المصادر الطبية إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 31 شهيدًا وعشرات الإصابات والمفقودين.

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