شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. البحث مستمر عن قارب مفقود ينقل 84 مهاجرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة "هاتف الإنذار" لتلقي نداءات المستغيثين في البحر، فقدان أثر قارب يقل 84 مهاجرًا، كان أبحر من سواحل موريتانيا. إخطار بفقدان القارب وأفادت المنصة، على موقعها على شبكة "إكس"، بتلقيها إخطارًا ليل الثلاثاء/الأربعاء، بفقدان القارب الذي انطلق من سواحل مدينة نواذيبو الموريتانية منذ يوم السادس من الشهر الجاري. وقالت المنصة "أخبرنا السلطات ونطالب بالإنقاذ العاجل".