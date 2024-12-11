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موريتانيا.. البحث مستمر عن قارب مفقود ينقل 84 مهاجرًا

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تونس - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة "هاتف الإنذار" لتلقي نداءات المستغيثين في البحر، فقدان أثر قارب يقل 84 مهاجرًا، كان أبحر من سواحل موريتانيا.

إخطار بفقدان القارب

وأفادت المنصة، على موقعها على شبكة "إكس"، بتلقيها إخطارًا ليل الثلاثاء/الأربعاء، بفقدان القارب الذي انطلق من سواحل مدينة نواذيبو الموريتانية منذ يوم السادس من الشهر الجاري. وقالت المنصة "أخبرنا السلطات ونطالب بالإنقاذ العاجل".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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