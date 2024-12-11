شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. البحث مستمر عن قارب مفقود ينقل 84 مهاجرًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة "هاتف الإنذار" لتلقي نداءات المستغيثين في البحر، فقدان أثر قارب يقل 84 مهاجرًا، كان أبحر من سواحل موريتانيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. البحث مستمر عن قارب مفقود ينقل 84 مهاجرًا والان نبدء بالتفاصيل
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية