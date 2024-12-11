الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا وانخفاض بدرجات الحرارة مع اقتراب المنخفض الجوي

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وترتفع نسبة الرطوبة، فتنشط الرياح ويرتفع موج البحر الى ما يقارب 1,5 امتار، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية ليلا، بخاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، و يتشكل الضباب الكثيف على الجبال و تسوء معه الرؤية".

واشارت الى ان الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل".

ولفتت الى أن "الطقس غدا الخميس غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وترتفع نسبة الرطوبة، فتنشط الرياح ويرتفع موج البحر الى ما يقارب 1,5 امتار، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية ليلا، بخاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، و يتشكل الضباب الكثيف على الجبال و تسوء معه الرؤية".

واوضحت أن "طقس الجمعة غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية مع برق ورعد، تنشط الرياح و تترافق مع ارتفاع موج البحر (1,5 امتار). تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ،تخف الأمطار تدريجيا بدء من بعد الظهر ويتحول الطقس ليلا الى غائم جزئيا مع استمرار لظهور الضباب على المرتفعات".

واضافت ان "طقس السبت غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و دون تعديل في الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات".