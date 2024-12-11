شركة "طيران الشرق الأوسط" اعلنت تقديم مواعيد اقلاع بعض رحلاتها ليوم غد

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان " تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الاول2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.
واشارت الى الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها ليوم الخميس 12 كانون الأول هي وفق الجدول التالي:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:35 07:20 دبي بيروت ME426
07:30 07:50 عمان بيروت ME310
07:35 08:25 الرياض بيروت ME424
07:55 08:25 الكويت بيروت ME404
08:40 12:00 النجف بيروت ME326
13:40 15:40 بيروت النجف ME327
09:55 11:55 بغداد بيروت ME320
14:25 15:25 بيروت بغداد ME321
14:50 15:25 أبو ظبي بيروت ME418
15:30 16:15 دبي بيروت ME428
16:35 17:25 الرياض بيروت ME422
17:00 17:35 الدمام بيروت ME442
20:35 21:20 دبي بيروت ME430
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- سيتم تقديم موعد إقلاع ME326/ME327 من بيروت والنجف
- سيتم تقديم موعد إقلاع ME320/ME321 من بيروت وبغداد
على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً".
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