شركة "طيران الشرق الأوسط" اعلنت تقديم مواعيد اقلاع بعض رحلاتها ليوم غد

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان " تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الاول2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.

واشارت الى الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها ليوم الخميس 12 كانون الأول هي وفق الجدول التالي:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

06:35 07:20 دبي بيروت ME426

07:30 07:50 عمان بيروت ME310

07:35 08:25 الرياض بيروت ME424

07:55 08:25 الكويت بيروت ME404

08:40 12:00 النجف بيروت ME326

13:40 15:40 بيروت النجف ME327

09:55 11:55 بغداد بيروت ME320

14:25 15:25 بيروت بغداد ME321

14:50 15:25 أبو ظبي بيروت ME418

15:30 16:15 دبي بيروت ME428

16:35 17:25 الرياض بيروت ME422

17:00 17:35 الدمام بيروت ME442

20:35 21:20 دبي بيروت ME430

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- سيتم تقديم موعد إقلاع ME326/ME327 من بيروت والنجف

- سيتم تقديم موعد إقلاع ME320/ME321 من بيروت وبغداد

على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً".