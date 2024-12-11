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شركة "طيران الشرق الأوسط" اعلنت تقديم مواعيد اقلاع بعض رحلاتها ليوم غد

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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان " تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الاول2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.

واشارت الى الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها ليوم الخميس 12 كانون الأول هي وفق الجدول التالي:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

06:35 07:20 دبي بيروت ME426

07:30 07:50 عمان بيروت ME310

07:35 08:25 الرياض بيروت ME424

07:55 08:25 الكويت بيروت ME404

08:40 12:00 النجف بيروت ME326

13:40 15:40 بيروت النجف ME327

09:55 11:55 بغداد بيروت ME320

14:25 15:25 بيروت بغداد ME321

14:50 15:25 أبو ظبي بيروت ME418

15:30 16:15 دبي بيروت ME428

16:35 17:25 الرياض بيروت ME422

17:00 17:35 الدمام بيروت ME442

20:35 21:20 دبي بيروت ME430

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- سيتم تقديم موعد إقلاع ME326/ME327 من بيروت والنجف

- سيتم تقديم موعد إقلاع ME320/ME321 من بيروت وبغداد

على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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