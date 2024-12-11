رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا دعا السوريين في الخارج إلى العودة: ستتم محاكمة مجرمي الحرب وفقا للقوانين السورية الحالية

دعا رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير اليوم مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع، للعودة الى وطنهم.

وتابع :"أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها. عودوا"، مشددا على أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا ستكون مضمونة".

وشدد في حديث لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، على انه "سنضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وهدفنا إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين"، معتبرا انه "ستتم محاكمة مجرمي الحرب من نظام بشار الاسد وفقا للقوانين السورية الحالية".

وكشف انه "سنبقى في السلطة حتى اذار 2025 فقط، وقد ورثنا من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية ماليا"، معتبرا انه "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا".