البابا: أصلي من أجل أن يعيش الشعب السوري في سلام وأمن وأن تسير الديانات المختلفة معا في صداقة واحترام

دعا البابا فرنسيس اليوم إلى "الاحترام المتبادل" بين الأديان في سوريا. واكد خلال الجلسة الأسبوعية العامة، أنه "أصلي من أجل أن يعيش الشعب السوري في سلام وأمن في أرضه وأن تسير الديانات المختلفة معا في صداقة واحترام متبادل من أجل خير تلك الأمة التي عانت سنوات طويلة من الحرب".

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