الخارجية الروسية: نحافظ على اتصالات مع جميع القوى السياسية الموجودة حاليا في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان انه "نحافظ على اتصالات مع جميع القوى السياسية الموجودة حاليا في سوريا"، لافتة الى انه "نعقد اجتماعا لمقر العمليات بشأن أمن المواطنين الروس والمنشآت الروسية في سوريا".

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