نتانياهو: نضرب أعداءنا بقوة ونكبدهم أثمانا باهظة جدا ونقوم بتفكيك محور الشر الإيراني

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى "أننا نضرب أعداءنا بقوة ونكبدهم أثمانا باهظة جدا ونقوم بتفكيك محور الشر الإيراني"، لافتا الى "اننا نخوض حربا على 7 جبهات وربما أضيفت أخرى ونأمل ألا تفتح جبهات قتال جديدة".

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