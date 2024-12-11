شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: تشكيل الهيئات الإعلامية والمتحدة الجديد خطوة نحو مستقبل أفضل للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

أشادت ماجدة بدوي، أمينة الإعلام المركزي بحزب المؤتمر، بالتعديلات التي تم إجراؤها على الهيئات الصحفية والإعلامية، والتشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت بدوي، في بيان لها، أن هذه التعديلات تأتي في توقيت حاسم يتطلب إعادة النظر في السياسات الإعلامية ووضع خطط تتماشى مع الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر والمنطقة، موضحة أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام وتوجيه المجتمع، مشيرة إلى أن التحديات الداخلية والخارجية تفرض ضرورة تعزيز المحتوى الإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز وعي المواطنين بالقضايا الهامة على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

وأضافت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر: "إنه من الضروري أن تقوم الهيئات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بوضع استراتيجيات تتناسب مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية".

وأشارت ماجدة بدوي، إلى أن التغيير الذي تم في مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الإعلامية في مصر وضمان تقديم محتوى إعلامي هادف يعبر عن واقع المجتمع المصري ويعزز من قدرات الإعلام المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التركيز على الإعلام التنموى الذى يدعم مشروعات الدولة ويبرز الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التأكيد على المهنية والشفافية في التعامل مع الأخبار والمعلومات.

واختتمت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر بيانها بالتأكيد أن هذا التغيير يُعد خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للإعلام المصري، ويعزز من دوره كقوة ناعمة تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية ودعم التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.