شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: العلاقات المصرية ـ الأوروبية شهدت طفرة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الجولة الأوروبية التى يقوم بها الرئيس السيسى لكل من الدنمارك والنرويج وأيرلندا، لها أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، ورفع العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وبشكل خاص الدول الثلاثة التي يزورها الرئيس، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية مع هذه الدول شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وقال "محسب"، إن الجولة الأوروبية نجحت بشكل كبير في تعزيز العلاقات مع الدول الثلاثة، من خلال توظيف الدبلوماسية لخدمة خطط التنمية التي تستهدفها الدول المصرية، فضلا عن فتح آفاق جديدة للدولة المصرية في علاقاتها الخارجية التي لم تعد محصورة علي الدول التقليدية ، مؤكدا أن الرئيس استهدف من خلال هذه الزيارة جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات توطين التكنولوجيا، والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن فتح آفاق وأسواق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية, فى إطار تنويع الشراكات الاقتصادية مع كل دول العالم والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها كل دولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى نجاح الدبلوماسية الرئاسية في إبرام العديد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون فى الكثير من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والمياه والأمن الغذائى وكذلك بروتوكولات التعاون فى المجالات الثقافية والتعليمية، وهو ما يمكن مصر من تحقيق أهداف رؤيتها 2030، منوها عن أن زيارة الرئيس ساهمت في استعراض ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة للاستثمارات الأجنبية وبشكل خاص الأوروبية، مؤكدا أن تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى مع الدول الأوروبية الثلاث يساهم في دعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرات الدولة في إحداث نقلة نوعية في بعض القطاعات الحيوية والتي تُشكل ركائز المستقبل.

وثمن النائب أيمن محسب، حرص الرئيس السيسي على عرض القضايا العربية وبشكل خاص القضية الفلسطينية لخلق رأي عام داعم لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وانفاذ المساعدات الإنسانية والسماح بوصولها لجميع أنحاء القطاع، فضلا عن بدء مسار سياسي من خلال العمل على حل الدولتين، مشددا علي نجاح هذه الجولة في تحقيق المستهدفات المصرية.

