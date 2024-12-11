نقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر في الخارجية التركية، أن "وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يزور أنقرة الجمعة لعقد محادثات مع الوزير هاكان فيدان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجزبرة عن مصدر بالخارجية التركية: بلينكن يزور أنقرة الجمعة لعقد محادثات مع الوزير هاكان فيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.