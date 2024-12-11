4 قتلى و19 جريحا بضربة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية

افاد الحاكم الإقليمي في مدينة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، عن "مقتل أربعة أشخاص على الأقل واصابة 19 آخرون في ضربة صاروخية روسية دمّرت عيادة خاصة في مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، في حصيلة مرشحة للارتفاع".
من جهتها، أعلنت الشرطة في حصيلة جديدة أنّ "القصف أوقع أربعة قتلى و19 جريحا، أحدهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات".
وعبّرت الشرطة عن "خشيتها من ارتفاع الحصيلة"، مشيرة إلى أنّ "أعمال البحث تحت الأنقاض لم تنته بعد".
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