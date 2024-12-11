يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يسرع في بناء جدار على الحدود السورية والأولوية للمناطق القريبة من المستوطنات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي يسرع في بناء جدار على الحدود السورية والأولوية للمناطق القريبة من المستوطنات، مشيرة الى ان "الجدار مع سوريا يهدف إلى إحباط أي محاولة توغل مسلح باستخدام مركبات لمستوطنات الجولان".

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