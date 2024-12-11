حكومة تصريف الأعمال السورية: الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية

أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية، أن "الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية"، مؤكدة "بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا".

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