خامنئي: دولة جارة لسوريا لعبت دورا واضحا في ما حصل وقد تم التخطيط له في غرفة عمليات أميركية وإسرائيلية

أشار المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران، السيد علي خامنئي الى ان "ما حصل في سوريا هو "بلا شك نتيجة خطة مشتركة أميركية - صهيونية"، معلنا أنه "لدينا وثائق تدل على ذلك".

واكد انه "يجب عدم التردد في أن ما حدث في سوريا، هو نتيجة خطة أميركية - صهيونية مشتركة"، مشيرا إلى أن "هناك دورا واضحا لإحدى الدول الجارة لسوريا وهي لعبته وتلعبه الآن أيضا، وهذا ما يراه الجميع، لكن أولئك هم العامل الأساسي".

وشدد على أن "المتآمر الأساسي والمخطط الأساسي وغرفة التحكم الأساسية تقع في أميركا والكيان الصهيوني"، مؤكدا أنه "لدينا قرائن على ذلك، وهذه القرائن لا تبقي للمرء أي مجال للشك والتردد".

وأضاف :"من يظن أن المقاومة أصبحت ضعيفة وإيران ستفقد قوتها يجب أن يدرك أنها قوية وستصبح أكثر قوة".