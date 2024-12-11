نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم أن "إدارة بايدن تتواصل مع هيئة تحرير الشام بالتنسيق مع حلفائها بالمنطقة بمن فيهم تركيا"، مشيرين الى ان "إدارة بايدن حثت هيئة تحرير الشام على عدم تولي القيادة بل تشكيل حكومة انتقالية".
واكد المسؤولون الاميركيون أن "إدارة بايدن على اتصال بفريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الاتصالات مع هيئة تحرير الشام"، معتبرين ان "واشنطن تعتقد أن الحكومة الانتقالية يجب أن تمثل رغبات الشعب السوري، وواشنطن لن تدعم سيطرة هيئة تحرير الشام دون عملية شاملة لاختيار قادة جدد".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤولين أميركيين: واشنطن لن تدعم سيطرة هيئة تحرير الشام دون عملية شاملة لاختيار قادة جدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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