شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: جولة الرئيس السيسى الأوروبية تعكس حرص مصر على بناء علاقات متوازنة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن بجولة الرئيس الأوروبية، موضحاً أنها تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الزيارات تأتي ضمن رؤية مصر الطموحة لتوسيع قاعدة شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الدولية، بما يعزز المصالح الوطنية ويدعم خطط التنمية الشاملة.

وأوضح إدريس أن الجولة تكتسب أهمية خاصة في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تواجه القارة الأوروبية والمنطقة العربية، مشيراً إلى أن أوروبا تعد شريكاً أساسياً لمصر، سواء في مجال التجارة والاستثمار أو في التنسيق بشأن القضايا الدولية، مثل أزمة الغذاء والطاقة والتغير المناخي.

وأكد النائب أحمد ادريس أن المباحثات التي يجريها الرئيس مع القادة الأوروبيين تتناول تعزيز التعاون الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية،كما تشمل تعزيز التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهي قضايا تمثل أولوية مشتركة للطرفين.

وأشار إدريس إلى أن هذه الجولة تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى العالمية، بما يضمن لمصر دوراً فاعلاً في القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف أن مشاركة مصر في القمم والاجتماعات الدولية خلال هذه الجولة تتيح لها فرصة لعرض رؤيتها وحلولها لقضايا المنطقة، مثل أزمة السودان، والقضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا.

واختتم النائب أحمد إدريس تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الجولة الأوروبية للرئيس سيترجم إلى نتائج ملموسة تعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدعم خططها لبناء مستقبل أفضل للشعب المصري.