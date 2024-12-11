شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جنوبي الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة دافاو أوكسيدنتال جنوبي الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 185 كلم من منطقة خوسيه أباد سانتوس الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 440 كلم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.