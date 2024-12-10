ولي العهد والرئيس الكندي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، كما جرى بحث تطور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مناقشة المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقد جرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
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