الشرطة الإسرائيلية: اصابة إسرائيلي بجروح في عملية دهس شرقي مدينة تل أبيب

أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة، مساء الثلاثاء، في عملية دهس شرقي مدينة تل أبيب وسط البلاد، فيما أعلنت الشرطة اعتقال المنفذ، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الشرطة إن "شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 21 عاما أصيب بجروح طفيفة في عملية دهس في منطقة بني بوراك شرقي تل أبيب".
وأشارت إلى أن "منفذ العملية هو عربي- إسرائيلي في العشرينات من عمره، من سكان بلدة زيمر العربية وسط إسرائيل، وتم اعتقاله على الفور بعدما دهس بسيارته مواطنا إسرائيليا".
وأوضحت أن "عملية الدهس تمت على خلفية قومية".
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