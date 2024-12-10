حماس: ندعو لمزيد من الاشتباك والعمليات في قلب الاحتلال وإشعال ساحات المواجهة بالضفة والقدس والداخل المحتل

أعلنت حركة "حماس"، ان "عملية الدهس في تل أبيب تأكيد أن المقاومة مستمرة وقادرة على ضرب الكيان في عمق أمنه"، لافتة الى اننا "ندعو لمزيد من الاشتباك والعمليات في قلب الاحتلال وإشعال ساحات المواجهة بالضفة والقدس والداخل المحتل".

وكان قد أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة، مساء الثلاثاء، في عملية دهس شرقي مدينة تل أبيب وسط البلاد، فيما أعلنت الشرطة اعتقال المنفذ، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت الشرطة إن "شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 21 عاما أصيب بجروح طفيفة في عملية دهس في منطقة بني بوراك شرقي تل أبيب".

وأشارت إلى أن "منفذ العملية هو عربي- إسرائيلي في العشرينات من عمره، من سكان بلدة زيمر العربية وسط إسرائيل، وتم اعتقاله على الفور بعدما دهس بسيارته مواطنا إسرائيليا".

وأوضحت أن "عملية الدهس تمت على خلفية قومية".