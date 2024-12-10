بايدن: خطة ترامب الاقتصادية ستكون كارثة لنا وللمنطقة

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترامب بأنها "كارثة"، مشيدا بإرث إدارته الديموقراطية بعد أربعة أعوام في البيت الأبيض. واردف بايدن "أدعو الله أن يتخلص الرئيس المنتخب من مشروع 2025. أعتقد أنها ستكون كارثة اقتصادية لنا وللمنطقة"، في إشارة إلى مسودة ذات توجّه محافظ للجمهوري ترامب الذي سيعود الى البيت الأبيض لولاية ثانية مطلع العام المقبل.

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