نائب وزير الخارجية الروسي: بشار الأسد في روسيا

اشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الى إن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد هو بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك.

ولفت ريابكوف خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "ان بي سي" الأميركية، الى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا"، مع انهيار حكومته في مواجهة فصائل المعارضة المسلّحة.