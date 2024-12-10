الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظرائه من دول عربية الوضع في سوريا

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الى إن الوزير أنتوني بلينكن بحث اليوم مع نظرائه من الأردن والإمارات وقطر ومصر الوضع في سوريا.
وأوضح ميلر في إفادة صحفية لوزارة الخارجية، أن هيئة تحرير الشام تستخدم الكلمات الصحيحة، لكن الولايات المتحدة ستحكم عليها من خلال أفعالها.
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