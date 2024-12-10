سوريا: إيران (OUT).. تركيا (IN)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: عندما يتحقق السلام بين أرمينيا وتركيا وأذربيجان، فسيكون هذا بمثابة ضربة أخرى لإيران، وبشكل عام لم يكن شهر كانون الأول (ديسمبر) شهراً طيباً بالنسبة لإيران ووكلائها.

فبادئ ذي بدء، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، الأمر الذي يعني انسحاب الوكيل الإيراني اللبناني إلى الشمال من نهر الليطاني.

وسوف يضطر حزب الله إلى التوقف عن قتال إسرائيل أو مواجهة غضب الشعب اللبناني الذي لا يقدر الحرب التي فرضها حزب الله عليه.

وإذا لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيئاً بما فيه الكفاية بالنسبة لحزب الله، فإن المتمردين السوريين نجحوا في إسقاط نظام الأسد.

في الأسبوع الماضي، وبعد طرد قوات الأسد من حلب وغزو قصره، استولى المتمردون السوريون بدعم من تركيا على سوريا.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذا يشكل نقطة تحول، وقد يؤدي إلى تحول تركيا إلى القوة الإقليمية الجديدة بدلاً من إيران.

ورغم أن التمرد السوري أضعف إيران ووكلائها، فإنه قد لا يشكل تطوراً جيداً بالنسبة لإسرائيل.

شركاء في ازدراء المحور الإيراني.. ولكن!

وتقود هيئة تحرير الشام ، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، الهجوم. كما انضم الجيش الوطني السوري، الذي تدعمه تركيا، إلى المتمردين. وبعض المتمردين السوريين الذين سيطروا على المنطقة هم من الإسلاميين المتطرفين، على الرغم من أنهم يشتركون مع إسرائيل في ازدراء المحور الإيراني.

في مقطع فيديو نشره معهد ميمري مؤخرا، تظهر مقاتلات كرديات أثناء أسرهن من قبل مسلحين إسلاميين في سوريا. وفي الفيديو، يُسمع المسلحون وهم يصفون المقاتلين الأكراد بـ "الخنازير" ويأمرونهم بتغطية شعرهم.

ومع ذلك، فإن إسقاط نظام الأسد لا يزال مفيداً من وجهة النظر الإسرائيلية، لأنه يؤدي إلى إضعاف إيران ووكلائها.

إن إضعاف المحور الإيراني على يد المتمردين السوريين لا يؤدي إلا إلى تعزيز الضربة التي تلقاها النظام الإيراني وميليشياته في أعقاب حرب إسرائيل في لبنان والرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية الإيرانية على الدولة اليهودية، وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب على إيران وحزب الله والجماعات المسلحة الإيرانية الأخرى إعادة تجميع صفوفها ضد إسرائيل في المستقبل.

وكما ذكر معهد دراسات الأمن القومي، "في أعقاب الضربات الشديدة التي تلقاها وكلاؤها على مدار العام الماضي، وبسبب الهجمات التي نفذتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية، فإن طهران منشغلة حاليًا بالجهود الرامية إلى معالجة الأضرار التي لحقت بحزب الله في لبنان ولديها القليل من الموارد أو الجنود لإرسالهم إلى سوريا. ومن الواضح أن الإيرانيين فوجئوا بهجوم المتمردين وإنجازاتهم غير المتوقعة.

إسرائيل وأميركا (نظرية المؤامرة)

"ويزعمون أن إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولتان عن ذلك، كجزء من "مؤامرة" تهدف إلى إضعاف المحور الموالي لإيران في الشرق الأوسط بشكل أكبر. وقد قُتل ضابط إيراني كبير على الأقل من الحرس الثوري الإيراني في الهجوم، وأُجبرت إيران على إخلاء قنصليتها في حلب.

علاوة على ذلك، ظهرت خطابات معادية لإيران في المناطق التي استولى عليها المتمردون، حيث قام السكان بتشويه ملصقات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي تم القضاء عليه في عام 2020.

أذربيجان

إن الميزة التي حصلت عليها تركيا نتيجة للهجوم الذي شنه المتمردون الذين تدعمهم بالفعل في سوريا هي موقف أقوى في منطقة الشرق الأوسط الكبير مقارنة بما كانت عليه منذ انتصار أذربيجان في حرب كاراباخ الثانية والعمليات العسكرية اللاحقة التي استمرت حتى عام 2022.

لقد ساعد انتصار أذربيجان في منطقة كاراباخ، والذي تحقق بدعم من تركيا وإسرائيل، بشكل كبير في تعزيز النفوذ التركي على حساب إيران ووكلائها.

احتلت أرمينيا، بدعم من إيران وروسيا، كاراباخ والمناطق الأذربيجانية السبع بشكل غير قانوني في انتهاك لأربعة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مدى ثلاثين عامًا. وبالتالي، كان خُمس أذربيجان تحت سيطرة دولة تعمل كوكيل لإيران، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون أذربيجاني.

وعندما استعادت أذربيجان السيطرة على قره باغ والمناطق الأذربيجانية السبع، ساعد ذلك على تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل كبير وتعزيز النفوذ التركي.

كما ساهمت أذربيجان في تعزيز قوة الإسلام العلماني على حساب الإسلام المتطرف الذي تروج له إيران، لأن أذربيجان دولة علمانية وكل منطقة تسيطر عليها تخضع لحكم القانون العلماني. والمناطق التي تسيطر عليها وكلاء إيران، حتى لو لم يكونوا مسلمين، لا تشجع على التسامح والاعتدال.

وهكذا، ومع احتمال التوصل إلى اتفاق سلام، يمكننا أن نتوقع تقليص النفوذ الإيراني بشكل أكبر، حيث ابتعدت أرمينيا عن دعم بوتين وستتخلى عن دعمها لطهران لصالح تشكيل تحالف مع الغرب وإحلال السلام مع كل من أذربيجان وتركيا.

وقد يعمد الأرمن أيضاً إلى تعديل دستورهم بحيث يصبح أكثر احتراماً للسيادة الوطنية لأذربيجان. ومن المتوقع أن يتم صياغة اتفاق في هذا الشأن قريباً، وعندما يتحقق السلام بين أرمينيا وتركيا وأذربيجان، فسوف يكون هذا بمثابة ضربة أخرى لإيران، التي كانت تستخدم أرمينيا كنافذة لها على العالم الخارجي في ظل العقوبات الدولية الشديدة التي تواجهها.

إن اتفاق السلام سوف يغلق هذا الخيار أمام إيران.

إذا لم يكن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2024 شهرا سيئا بما فيه الكفاية بالنسبة لإيران ووكلائها، فإن شهر كانون الثاني (يناير) 2025 قد يكون أسوأ بالنسبة لهم عندما يبدأ دونالد ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض.

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هذا التحليل السياسي مترجم من صحيفة "جيروزاليم بوست"