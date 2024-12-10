شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اعتقال وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق بسبب الأحكام العرفية والان نبدء بالتفاصيل

الأحكام العرفية في كوريا

الدمام - شريف احمد - جرى اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون رسميا يوم الأربعاء "بالتوقيت المحلي" بسبب تواطؤه المزعوم مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.بينما تحقق السلطات فيما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى مستوى التمرد.واستمرت الأحكام العرفية، وهي الأولى منذ أكثر من 40 عاما، لنحو ست ساعات فقط، إلا أنها أثارت عاصفة داخلية واحتجاجات كبيرة في الشوارع.ويواجه يون ومساعدوه تحقيقات جنائية ومحاولات عزل، ومنعت وزارة العدل يون وثمانية مسؤولين آخرين من مغادرة البلاد حيث تعتبرهم السلطات مشتبه بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر سفر رئيس كوري جنوبي أثناء وجوده في منصبه.وقالت محكمة سول الجزئية المركزية إنها وافقت على طلب المدعين بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق كيم بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة.وتصل العقوبة القصوى للإدانة بتهمة التمرد إلى الإعدام، وأصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية.