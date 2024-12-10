أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي وصل منذ قليل على اطراف وادي الحجير ومن ثم تراجع"، كاشفاً عن "عملية نسف كبيرة قام بها الجيش الاسرائيلي مساء اليوم في بلدة ميس الجبل وترددت اصداء التفجيرات في مناطق عديدة من الجنوب ويرجح انها تستهدف منازل ومباني سكنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تفجيرات كبيرة قام بها الجيش الاسرائيلي في بلدة ميس الجبل ترددت أصواتها بمناطق عديدة من الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.