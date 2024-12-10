الأبيض جال على القطاع الاستشفائي في الضاحية وأكد على إعادة الإعمار

وتنويه من المستشفيات بخطة الطوارئ: شكلت إنجازا ولولاها لكان الوضع أصعب بكثير

واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض جولته على القطاع الاستشفائي في الأماكن التي كانت أكثر تعرضا للعدوان الاسرائيلي وتفقد في جولة ثالثة بعد ظهر اليوم مستشفيات الرسول الأعظم وبهمن والساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الجولتين السابقتين على مستشفيات في بعلبك والبقاع وجنوب لبنان.

ووجه الأبيض، "شكر خاص للعاملين الصحيين الذين كانوا في هذه الحرب جنود الرداء الأبيض متمنيا لو كان بإمكانه المرور على كل المراكز الإستشفائية والصحية والإسعافية لشكر كل عامل وعاملة على ما قاموا به من جهود".

ولفت إلى أن "أعداد الشهداء والحجم الكبير للاضرار التي أصابت القطاع الصحي تشكل أبلغ دليل على أن هذا القطاع كان مستهدفا بشكل متعمد للمس بصمود وعزيمة أهلنا ومجتمعنا من خلال أن يكون كل جريح شهيدا".

وذكر أن "القطاع الصحي قدم ما يزيد عن 220 شهيدا من بينهم 190 من القطاعات الاسعافية، تابع الوزير الأبيض أن هذه التضحيات التي قدمها الزملاء في القطاع الصحي والإسعافي بمختلف مهماتهم وأدوارهم حققت الصمود ولذلك من أقل الواجبات توجيه الشكر للعاملين في هذا القطاع احتراما وإجلالا ولا سيما الفرق الاسعافية التي وضع أفرادها حياتهم على المحك لإنقاذ أهلهم ومجتمعهم لافتا إلى ضرورة إيجاد السبيل اللازم لدعم القطاع الاسعافي".

وشدد الأبيض "على ضرورة إقران الشكر بتأكيد دعم القطاع الصحي لا سيما في مرحلة الإعمار. وقال الوزير الدكتور الابيض: "من المهم جدا أن ينال القطاع الصحي قسطه من إعادة الإعمار لانهاء مفاعيل العدوان وآثاره".

وأكد الأبيض أنه "لدى الحكومة ووزارة الصحة العامة كل الاصرار والعزيمة لتحقيق ذلك بمساعدة الأشقاء والأصدقاء".

وتناول وزير الصحة العامة مسألة تغطية جرحى الحرب ميديا ارتياحه لتحويل جزء من مستحقات علاج جرحى البيجر مؤكدا الاصرار على الانتهاء من تغطية مجمل التكاليف قبل نهاية شهر كانون الثاني المقبل بالآلية نفسها التي اتبعت لتغطية جرحى البيجر.

وقد كان في استقبال الأبيض في مستشفى الرسول الاعظم مدير عام المستشفى حسين شقير ومدير مركز بيروت للقلب الدكتور محمد صعب وطبيب القلب الدكتور مالك موسى ومديرة الموارد البشرية الأستاذة ندى الحسيني ومديرة الجودة الأستاذة ناديا حمادي.

وفي مستشفى بهمن كان في استقبال الأبيض مدير المستشفى علي كريم والمدير الطبي الدكتور حسن نصار وعدد من أعضاء الكادر الطبي ومدراء الأقسام.

وفي المحطة الثالثة في مستشفى الساحل عقد الوزير الأبيض اجتماعا مع النائب فادي علامة والمدير العام الدكتور مازن علامة والمدير الطبي وليد علامة ونقيبة الممرضات والممرضين عبير علامة ومديرة الطوارئ في المستشفى الدكتورة مريم حسن ومسؤول العلاقات العامة فخري علامة.