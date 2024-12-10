أبو فاعور: قائد الجيش أبلغني بأن الاشتباك في دير العشائر مع عصابة سرقة لا "هيئة تحرير الشام"

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان، الى انه "اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد لي أن الاشتباك الذي حصل في جبل دير العشائر في منطقة راشيا هو مع عصابة سرقة، وليس مع عناصر هيئة تحرير الشام".

وتابع: "أطمئن أهلنا في راشيا إلى أن ليس هناك ما يدعو إلى القلق، وجيشنا اللبناني موجود، وهو يحظى بالثقة الكاملة، ونحن نقف خلفه في كل خطوة لتوطيد الأمن".