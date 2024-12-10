اشار نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر خلال مقابلة على هامش مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك، الى إن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن ترى تقدما في التحركات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن هدأت الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي: نرى تقدما في التحركات صوب وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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