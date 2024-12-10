منظمة الصحة: نزوح نحو مليون شخص منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن نحو مليون شخص نزحوا منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا.
وعبر غيبريسوس عن ثقته في أن الدول ستضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن الأوبئة خلال اجتماع في أيار المقبل، رغم التساؤلات المتعلقة بما إذا كانت الإدارة الأميركية المقبلة ستوافق عليها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف "إنها الدول ملتزمة بوضع اللمسات النهائية على الاتفاق في وقت انعقاد جمعية الصحة العالمية في ايار المقبل. وما زلت واثقا في أنها ستفعل ذلك". وتابع "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون آمنة ما لم يكن بقية العالم آمنا".
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