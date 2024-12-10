نائبة: جولة الرئيس الأوروبية تدعم التنمية المستدامة وتعزز دور مصر على الساحة الدولية

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أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بجولة الرئيس الأوروبية، مؤكدةً أنها تمثل خطوة محورية تعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية الراهنة.

وأوضحت أن الجولة تعكس حرص القيادة السياسية على تعميق العلاقات مع دول أوروبا، التي تعد شريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأضافت "عطوة" أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل أزمة الطاقة، والتغير المناخي، والهجرة غير الشرعية، وهي قضايا تمثل تحديات مشتركة بين مصر والدول الأوروبية.



وأشارت إلى أن تعزيز التعاون مع دول أوروبا يعكس اهتمام القيادة المصرية بتبني حلول دولية تحقق مصالح الجميع وتدعم الأمن والاستقرار.



وأكدت النائبة أن الجولة تحمل أبعاداً اقتصادية هامة، حيث تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعة، والبنية التحتية،كما أوضحت أن الزيارة تمثل فرصة لمصر لعرض إنجازاتها الاقتصادية والإصلاحات التي عززت مناخ الاستثمار، مما يزيد من ثقة المستثمرين الأوروبيين في الاقتصاد المصري.



وفي السياق السياسي، أكدت عطوة أن الزيارات الثنائية والاجتماعات التي يعقدها الرئيس مع القادة الأوروبيين تسهم في تعزيز التنسيق بشأن الملفات الإقليمية، بما في ذلك دعم جهود الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومناقشة القضايا الدولية مثل الأزمة السودانية وتطورات القضية الفلسطينية.



واختتمت النائبة مايسة عطوة تصريحها بالتأكيد على أن جولة الرئيس الأوروبية تعكس رؤية القيادة المصرية لتعزيز التعاون الدولي وبناء جسور الشراكة مع مختلف الدول، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من دور مصر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.