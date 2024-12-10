شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب خالد نوفل وكيلا لـ"الوطنية للإعلام".. وصرف علاوة 2022 على المرتب الأساسي من يناير والان مع تفاصيل الخبر

عقد، اليوم، اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلمانى، وبحضور كافة الأعضاء، ووفقا لأحكام القانون، وتم انتخاب خالد نوفل وكيلا لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه يعكف حاليا على دراسة الملفات الإعلامية والمالية والإدارية، ومن الضرورة أن تكون هناك مساحة من الوقت - وبالطبع ليست بالكبيرة، مشيرا إلى أن هناك مناقشات حول مختلف الأفكار ووجهات النظر لمعالجة بعض الملفات، وأنه جاري وضع تصور وخطه عمل لتحقيق كافه المستهدفات للنهوض بالعمل وتحقيق مصلحه العاملين.

وأكد أعضاء مجلس الوطنية للإعلام على التكاتف والتعاون لإنجاز المهام، وتحقيق الأهداف المرجوة وبذل كافه الجهود بما يحقق تعظيم الاستفادة من إمكانيات الهيئة والعمل على زيادة مواردها بما يعزز ويحقق تحسين بيئة العمل ومصلحة العاملين بالهيئة .

وفى رساله طمأنه للعاملين بالهيئة وأيضا الزملاء المحالين للمعاش، أكد المجلس برئاسه أحمد المسلماني أنه سيكون هناك عمل متواصل و جاد بهذا الصدد .

وقرر المجلس فى اجتماعه اليوم صرف علاوة خاصة لعام ٢٠٢٢، وتضاف على المرتب الأساسي اعتبارا من شهر يناير القادم وتنفيذ ترقية الزملاء المستوفين المدد البينية وشروط الترقي حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ على أن تحتسب اقدميتهم اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ والتنفيذ بحد أقصى خلال شهر.

كما تقرر صرف ثلاثة أشهر مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية للزملاء المحاليين للمعاش، وهى أشهر ٧ / ٨ / ٩ / من عام ٢٠١٩

كما تقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحاليين للمعاش من ١ / ١٢ / وحتى ١٠ / ١٢ / من عام ٢٠١٩ ،

على أن يتم تسليم الشيكات يوم ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ .