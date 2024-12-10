شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق والان نبدء بالتفاصيل

الأحكام العرفية في كوريا

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.وأكدت محكمة سول الجزئية المركزية أنها وافقت على طلب المدعين بإصدار مذكرة اعتقال بحق كيم يونج هيون.ويواجه كيم اتهامات بأنه تواطأ مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر الجاري، وهو ما أدى إلى نشر قوات مسلحة في شوارع العاصمة سول.وتجري السلطات تحقيقا لتحديد ما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى تهمة التمرد، وأصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية.في نفس السياق، قال رئيس هيئة التحقيق في الفساد في كوريا الجنوبية أمس الاثنين إنه أصدر أمرا بحظر سفر رئيس البلاد يون سوك يول بسبب مرسوم الأحكام العرفية.وطرح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق اقتراحا بعزل الرئيس، بدعوى أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور .