شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 239 ألف حالة وفاة بسبب تلوث الهواء في أوروبا.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

أضرار تلوث الهواء

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة البيئة الأوروبية في أحدث تقييم لها لتأثير جودة الهواء على الصحة والذي نشرته اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 239 ألف حالة وفاة يمكن إرجاعها إلى التعرض للجسيمات الدقيقة الملوئة للهواء.وأوضحت وكالة البيئة الأوروبية أنه استنادا إلى أرقام عام 2022، فإن 70 ألف حالة وفاة ترجع إلى تلوث الأوزون و48 ألفا بسبب التلوث الناجم عن ثاني أكسيد النيتروجين.وقالت الوكالة ومقرها كوبنهاجن إن "البيانات الأخيرة تؤكد مجددا أن الأوروبيين مازلوا معرضين لتركيزات من ملوثات الهواء، أعلى بدرجة كبيرة من المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية".وحذرت وزارة البيئة الأوروبية من التداعيات على النظم البيئية الأوروبية وقالت إن "تقييما منفصلا وجد أيضا أن نحو ثلاثة أرباع الأنظمة البيئية في أوروبا معرضة لمستويات مضرة من تلوث الهواء".من ناحية أخرى، سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام، منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، بحسب مركز كوبرنيكوس للتغير المناخي.وإذا لم يحدث المستحيل فستكون درجة حرارة الأرض خلال العام الحالي ككل أعلى من 1.5 درجة مئوية مقارنة بالمستوى القياسي للمناخ وذلك للمرة الأولى.