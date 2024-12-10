شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب مقاطعة "سولاويزي" الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة "سولاويزي" الإندونيسية.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 131 كيلومترًا من "ميلونجوان" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 144 كيلومترًا.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال. زلازل ألاسكا وضربت أمس سلسلة من الزلازل ما بين متوسطة إلى قوية جزر أليوشن الغربية في ألاسكا والمناطق الساحلية.

ولم ترد على الفور تقارير عن أضرار أو إصابات في المنطقة المحيطة بجزر أداك، أمشيتكا وكيسكا، التي تقع على بعد حوالي 2200 كيلومتر غرب أنكوراج.