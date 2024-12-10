القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مدمرتين أميركيتين و3 سفن مرافقة لها في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي وسبق ومارست عدوانها على اليمن.

كذلك أعلنت الفوات، أنها "استهدفت مدمرتين أميركيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، لافتةً الى أنه "يعد هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام. وفي سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم".

وأكدت أنها "مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية وتنفيذ عملياتها الدفاعية عن اليمن العزيز وذلك حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".