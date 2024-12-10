المرصد: داعش أعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم في بادية حمص

أعدم تنظيم "داعش" 54 عنصرا من القوات الحكومية أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامنا مع سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد "تنظيم "داعش" أعدم 54 عنصرا من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص"، مشيرا الى أن "خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور أثناء انهيار نظام الأسد".
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